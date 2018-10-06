"Адмирал" уступил на родном льду магнитогорскому "Металлургу"

СЕГОДНЯ 03:43 2018-10-06T03:44:41+03:00

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С первых минут встречи началась обоюдоострая игра – что «Адмирал», что «Металлург» не боялись нападать и искали своего счастья в атаке. Первыми руку фортуны ухватили хозяева – капитан приморцев Константин Глазачев зацепился за шайбу и выверенной передачей отправил в прорыв Кирилла Воронина. 41-й номер «Адмирала» оторвался от преследователей, как от стоячих, вышел один на один с голкипером и со второй попытки пробил Артема Загидулина.

После изменения счета характер игры не изменился, и зрители увидели еще множество опасных моментов. Не пришлось долго ждать и следующего гола. В середине периода сработала чешская связка «моряков» Полак – Говорка. Легионеры организовали отличный момент Глебу Зайцеву, и молодой хоккеист, ловко обработав шайбу, открыл счет своим голам в Континентальной хоккейной лиге.

Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

После этого соперники обменялись удалениями. Первыми в большинстве сыграли приморцы. Хозяева были довольно близки к голу, но все-таки соперникам удалось удержать свои ворота в неприкосновенности. А вот «Магнитка» своим шансом воспользовалась – свое бомбардирское слово сказал лидер «сталеваров» Сергей Мозякин.

Во второй двадцатиминутке «Адмирал» завладел инициативой и набросился на ворота Артема Загидулина с удвоенной яростью. В первой половине периода «моряки» вообще практически не выпускали соперника со своей половины льда и буквально заставили наставника гостей Йозефа Яндача взять тайм-аут.

Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Постепенно «Металлург» вернулся в игру и начал доставлять неприятности Никите Серебрякову. Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов ответил пропорционально решению своего визави и тоже взял тайм-аут, чтобы встряхнуть команду. И, казалось, «моряки» начали возвращать себе преимущество, но одна ошибка в обороне позволила Архипу Неколенко вырваться на оперативный простор перед хозяйскими воротами и сравнять счет.

Тем не менее, без своего гола «Адмирал» в раздевалку не ушел. Спустя неполных две минуты после последней шайбы Кирилл Воронин оформил дубль и привел трибуны «Фетисов Арены» в восторг.

Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

В заключительном периоде активнее были гости. Сразу после перерыва «сталевары» нагрузили Никиту Серебрякова работой со сверхурочными. «Моряки», впрочем, тоже не забывали проверять голкипера гостей на реакцию, преимущественно во время контратак.

Решающим моментом матча стало удаление Александра Черникова на 4 минуты. Половину штрафного времени приморцы мужественно отражали все угрозы своим воротам, и даже контратаковали, но затем Ииро Пакаринен загнал таки шайбу в сетку.

А за сорок секунд до сирены Войтек Вольски огорчил Никиту Серебрякова еще раз и оставил «Адмирал» без очков.

3:4 – продемонстрировав отличную игру, приморская команда снова осталась без победы на своем льду.