Парк для всех патриотов откроют на острове Русский во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-06T07:17:14+03:00

Парки будут служить «воспитанию патриотизма и гражданственности», а также позитивного отношения к воинской службе у молодежи

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Премьер-министр России подписал распоряжение, которым в стране создаются еще пять военно-патриотических парков «Патриот».

Места для их создания будут отведены в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Верхней Пышме (Свердловская область), Севастополе, в поселке Кильдинстрой (Мурманская область), а также на острове Русский в Приморском крае.

Парки будут служить «воспитанию патриотизма и гражданственности», а также позитивного отношения к воинской службе у молодежи. Кроме того, здесь будет проводиться научно-просветительская работа. Все пять парков будут относиться к Министерству обороны России.