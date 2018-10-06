2018-10-06T07:17:14+03:00
Общество

Парк для всех патриотов откроют на острове Русский во Владивостоке

Парки будут служить «воспитанию патриотизма и гражданственности», а также позитивного отношения к воинской службе у молодежи
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - Экспресс-газетафото - Экспресс-газета
Изменить размер текста:

Премьер-министр России подписал распоряжение, которым в стране создаются еще пять военно-патриотических парков «Патриот».

Места для их создания будут отведены в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Верхней Пышме (Свердловская область), Севастополе, в поселке Кильдинстрой (Мурманская область), а также на острове Русский в Приморском крае.

Парки будут служить «воспитанию патриотизма и гражданственности», а также позитивного отношения к воинской службе у молодежи. Кроме того, здесь будет проводиться научно-просветительская работа. Все пять парков будут относиться к Министерству обороны России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владивосток меняет подход к ремонту дорог
Из пожара площадью 150 "квадратов" спасли троих взрослых приморцев и ребенка
Полиция Владивостока не прекращает борьбу с парковщиками-нелегалами
Мэрия Владивостока обязалась помочь инвалидам из "Благого дела"
Владивосток отрекается от водительского кошмара - эвакуаторов
Приморская Мариинка радует публику семейными постановками
Турнир памяти великого боксёра пройдет во Владивостоке
Молодые полицейские Владивостока принесли Присягу
"Адмирал" уступил на родном льду магнитогорскому "Металлургу"
Погода во Владивостоке и Приморье на 6 октября: днем облачно, а вечером возможен дождь
На мосту через Кроуновку бетонируют пролёты
Жительница Партизанска пропала во Владивостоке
Овец и тёлок-«нелегалов» из Забайкалья не пустили в Приморье
Четырёхлетнего малыша вынесли всего в крови из покорёженной машины (видео)
20 тонн полуразмороженной морской рыбы проверяет Россельхознадзор
Почта России в Приморье открыла осеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%
Электроснабжение микрорайона в Уссурийске полностью восстановлено
"Выходные будут жаркими" - прогноз погоды на приморском канале представила бодибилдерша в бикини
Охранная зона ЛЭП: о чём следует знать приморцам?
Одна пятая часть населения Уссурийска осталась без электричества
"Смешались в кучу кони, люди": во Владивостоке загорелся конный клуб
Приморское бабье лето не сдаёт своих позиций
Врио губернатора Приморья призвал не торговать рыбой втридорога