Парк для всех патриотов откроют на острове Русский во Владивостоке
Парки будут служить «воспитанию патриотизма и гражданственности», а также позитивного отношения к воинской службе у молодежи
фото - Экспресс-газета
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Премьер-министр России подписал распоряжение, которым в стране создаются еще пять военно-патриотических парков «Патриот».
Места для их создания будут отведены в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Верхней Пышме (Свердловская область), Севастополе, в поселке Кильдинстрой (Мурманская область), а также на острове Русский в Приморском крае.
Парки будут служить «воспитанию патриотизма и гражданственности», а также позитивного отношения к воинской службе у молодежи. Кроме того, здесь будет проводиться научно-просветительская работа. Все пять парков будут относиться к Министерству обороны России.