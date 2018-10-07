2018-10-07T02:56:37+03:00
Общество

В страшной аварии несколько человек зажало в покореженной машине в Приморье

ДТП произошло из-за нарушения ПДД
Максим АВЕРКИН
Поделиться:
Фото: dps_vlФото: dps_vl
Изменить размер текста:

Поздней ночью в Уссурийске произошла тяжёлая авария на федеральной трассе. По предварительным данным водитель Nissan Skyline ехал со стороны Владивостока и попытался развернуться через двойную сплошную возле уссурийской стелы.

В этот момент рядом проезжала Mazda Demio, рулевой которой не успел среагировать на манёвр и столкнулся с автомобилем. От удара в салоне Skyline зажало людей - им на помощь прибыли спасатели.

При этом, по данным группы dps_vl так же пострадал водитель второй машине. О погибших не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24