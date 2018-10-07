В страшной аварии несколько человек зажало в покореженной машине в Приморье
ДТП произошло из-за нарушения ПДД
Фото: dps_vl
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Поздней ночью в Уссурийске произошла тяжёлая авария на федеральной трассе. По предварительным данным водитель Nissan Skyline ехал со стороны Владивостока и попытался развернуться через двойную сплошную возле уссурийской стелы.
В этот момент рядом проезжала Mazda Demio, рулевой которой не успел среагировать на манёвр и столкнулся с автомобилем. От удара в салоне Skyline зажало людей - им на помощь прибыли спасатели.
При этом, по данным группы dps_vl так же пострадал водитель второй машине. О погибших не сообщается.