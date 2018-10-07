Во Владивостоке мужчина выпал из окна многоэтажного дома

СЕГОДНЯ 04:15 2018-10-07T04:22:39+03:00

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Накануне во Владивостоке мужчина погиб после падения с 9-го этажа. По предварительным данным, его могли сбросить с большой высоты.

Как передаёт паблик dpskontrol_125rus в социальной сети Инстаграм, вчера, 9 октября, от падения с большой высоты пострадал житель дома по адресу Луговая, 70. Прибывшие на место врачи не могли ничего сделать - он скончался спустя несколько минут.

Точная причина падения неизвестна, однако некоторые пользователи отмечают, что мужчину могли сбросить из окна. По данным очевидцев, тот, кто это сделал - убежал и на данный момент неизвестно, поймали ли его.