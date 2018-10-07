Врио губернатора Приморья осмотрел аварийный мост через реку Соколовка

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-07T10:34:11+03:00

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С рабочей поездкой по аварийным дорогам Приморья проехал врио губернатора края Олег Кожемяко. В первую очередь он проверил мост через реку Соколовка и дорогу Лазо - Преображение.

Олег Кожемяко во время посещения полуразрушенного моста через реку Соколовка в посёлке Преображение потребовал от рабочих выдать ему отчёт по срокам, деньгам и необходимых для строительства средствах. Как отмечает пресс-служба краевой администрации, мост уже 40 лет находится в аварийном состоянии. Опоры находятся в удручающем состоянии. Одна из полос и вовсе закрыта для движения.

— Почему вы ничего не делаете с мостом и с дорогой?! Месяц назад ехал в Преображение – на дороге обвал, и до сих пор там нет техники. Почему ничего не сделано в рамках аварийно-спасательных работ? При наличии денег и аварийной ситуации сметы должны быть готовы в течение 30 дней, – сообщил глава края.

При этом у подрядной организации даже деньги на проектирование не заложены, в то время как в скором времени закончится сезон аварийно-восстановительных работ.