2018-10-08T01:18:03+03:00
Спорт

Владивостокский "Адмирал" потерпел самое позорное домашнее поражение

В последнее время команда может похвастаться разве что ребрендингом, хотя и он болельщиков не радует
Игорь СОРОКИН
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Владивостокский «Адмирал» на домашней арене проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:7.

В составе победителей хет-трик сделал Пол Щехура. Также отличились Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов, Йонас Энлунд и Артем Пеньковский. У «Адмирала» забивали Александр Черников и Константин Глазачев.

В результате команда из Владивостока с восемью очками занимает 11-е место на Востоке. У «Трактора» 13 очков и девятое место.

Поражение от «Трактора» стало самым крупным в истории домашним поражением владивостокской команды. В 2014 году «Адмирал» уступил ЦСКА на Фетисов Арене со счетом — 0:5.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)

Голы: Полыгалов — 4 (Кравцов), 0:55 — 0:1. Черников — 3 (бол., Угольников, Захарчук), 19:16 — 1:1. Щехура — 5 (Энлунд), 27:51 — 1:2. Глазачев — 2 (Коньков), 31:48 — 2:2. Кравцов — 3 (Глинкин, Полыгалов), 34:20 — 2:3. Энлунд — 1, 36:17 — 2:4. Пеньковский — 2 (Кокуев), 47:52 — 2:5. Щехура — 6 (Бородкин, Энлунд), 49:20 — 2:6. Щехура — 7 (бол., Бергстрем, Энлунд), 54:28 — 2:7.

Вратари: Серебряков (Красоткин, 49:20) — Демченко.

Штраф: 56 — 10.

Броски: 27 (9+7+11) — 26 (7+9+10).

Судьи: Кочетов, Лаврентьев.

7 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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