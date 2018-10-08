Сотня школьников повеселилась на "Земле леопарда"

СЕГОДНЯ 03:32 2018-10-08T03:32:29+03:00

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Всемирный день туризма «Земля леопарда» отметила турслетом «Зеленая зарница». Школьники из соседних поселений приняли вызов полосы препятствий и продемонстрировали навыки общения с заповедной природой.

Осенний турслёт на «Земле леопарда» уже стал доброй традицией. В это время маршруты нацпарка посещают все больше туристов. Собираясь в гости к дальневосточному леопарду, каждый должен знать, как правильно себя вести. Турслет призван проверить эти знания среди тех, кто живет совсем рядом с «Землей леопарда», — школьников Хасанского и Надеждинского районов Приморья.

В этом году событие вышло на новый уровень, представив новую программу соревнования собрав еще больше участников, среди которых были жители сел Барабаш и Занадворовка, пгт Зарубино, Славянка и Приморский. Покорить особую трассу у визит-центра «Земли леопарда» решились сразу 14 команд — по шесть человек в каждой.

Состязание включало прохождение разнообразных навесных переправ, сбор рюкзака, оказание помощи пострадавшему и его переноску, поиск клещей и собирание грибов. Все станции нужно было пройти как можно быстрее каждому члену команды, что требовало сплоченности и силы.

«Турслет дает детям прекрасную возможность применить на практике знания о природе, которые они получают на занятиях в школе и на „Земле леопарда“, — отметила Юлия Буркова, ведущий специалист отдела экопросвещения ФГБУ „Земля леопарда“ им. Н.Н. Воронцова. — Такой формат позволяет им быть ближе к лесу, показать себя, научиться чему-то новому. Важно, что всех участников турслета объединяет соседство с заповедной территорией. Надеюсь, что полученный сегодня опыт поможет им жить в гармонии с природой».

«Сегодняшнее событие сплотило детей, помогло в развитии их коммуникативных способностей, поддержало их стремление вести здоровый образ жизни и желание беречь природу, — подчеркнула Марина Васильева, директор „Станции юных туристов Надеждинского района“. — В турслете смог принять участие даже ребенок с ограниченными возможностями передвижения. Мероприятие прошло очень успешно, и мы будем очень рады оказать поддержку „Земле леопарда“ и в будущем».

Завершился турслет награждением участников. Затем дети и их родители, которые пришли поддержать своих чад, посетили маршрут «Тропой леопарда» и узнали много нового о дальневосточном леопарде и уникальной природе юго-западного Приморья.