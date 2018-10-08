2018-10-08T03:32:29+03:00
Общество

Сотня школьников повеселилась на "Земле леопарда"

Осенний турслёт на «Земле леопарда» уже стал доброй традицией
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - Земля леопардафото - Земля леопарда
Изменить размер текста:

Всемирный день туризма «Земля леопарда» отметила турслетом «Зеленая зарница». Школьники из соседних поселений приняли вызов полосы препятствий и продемонстрировали навыки общения с заповедной природой.

Осенний турслёт на «Земле леопарда» уже стал доброй традицией. В это время маршруты нацпарка посещают все больше туристов. Собираясь в гости к дальневосточному леопарду, каждый должен знать, как правильно себя вести. Турслет призван проверить эти знания среди тех, кто живет совсем рядом с «Землей леопарда», — школьников Хасанского и Надеждинского районов Приморья.

В этом году событие вышло на новый уровень, представив новую программу соревнования собрав еще больше участников, среди которых были жители сел Барабаш и Занадворовка, пгт Зарубино, Славянка и Приморский. Покорить особую трассу у визит-центра «Земли леопарда» решились сразу 14 команд — по шесть человек в каждой.

Состязание включало прохождение разнообразных навесных переправ, сбор рюкзака, оказание помощи пострадавшему и его переноску, поиск клещей и собирание грибов. Все станции нужно было пройти как можно быстрее каждому члену команды, что требовало сплоченности и силы.

«Турслет дает детям прекрасную возможность применить на практике знания о природе, которые они получают на занятиях в школе и на „Земле леопарда“, — отметила Юлия Буркова, ведущий специалист отдела экопросвещения ФГБУ „Земля леопарда“ им. Н.Н. Воронцова. — Такой формат позволяет им быть ближе к лесу, показать себя, научиться чему-то новому. Важно, что всех участников турслета объединяет соседство с заповедной территорией. Надеюсь, что полученный сегодня опыт поможет им жить в гармонии с природой».

«Сегодняшнее событие сплотило детей, помогло в развитии их коммуникативных способностей, поддержало их стремление вести здоровый образ жизни и желание беречь природу, — подчеркнула Марина Васильева, директор „Станции юных туристов Надеждинского района“. — В турслете смог принять участие даже ребенок с ограниченными возможностями передвижения. Мероприятие прошло очень успешно, и мы будем очень рады оказать поддержку „Земле леопарда“ и в будущем».

Завершился турслет награждением участников. Затем дети и их родители, которые пришли поддержать своих чад, посетили маршрут «Тропой леопарда» и узнали много нового о дальневосточном леопарде и уникальной природе юго-западного Приморья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке осуждён дилер, торговавший "синтетикой" килограммами
Пограничники Приморья спасли терпящих бедствие северокорейцев
МВД: полицейские Приморья переписку в мессенджерах не читают
Приморье - в лидерах округа по контрактникам
Хабаровские спасатели вывезли из тайги обломки самолета, найденные приморцами
Приморец сурово отомстил своей гулящей жене
Рыба и овощи заметно подешевели во Владивостоке
Страшная авария под Уссурийском унесла одну жизнь и изувечила другую
Наболевшей проблеме "Хайаттов" во Владивостоке нашли решение
Дружбу России с Арменией увековечили в Приморье
Врио губернатора Приморья сравнил бюджеты края и Сахалина - и ахнул
Боевые корабли Тихоокеанского флота покинули японскую базу
Владивостокский "Адмирал" потерпел самое позорное домашнее поражение
Во Владивостоке сегодня ветрено, но без дождей
Две машины не поделили центральную дорогу во Владивостоке
Врио губернатора Приморья осмотрел аварийный мост через реку Соколовка
Сегодня хоккеисты из «Адмирала» сразятся с челябинским «Трактором»
Туристический слёт «Земли леопарда» собрал более 100 человек
Десятки рыболовецких шхун КНДР нашли в приморской бухте
Международный мототурнир во Владивостоке собрал мотоциклистов из Испании и стран АТР
«Луч» сыграл вничью на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи
Во Владивостоке мужчина выпал из окна многоэтажного дома
В страшной аварии несколько человек зажало в покореженной машине в Приморье
Сегодня в Приморье ожидается тёплая погода
Владивосток меняет подход к ремонту дорог
Из пожара площадью 150 "квадратов" спасли троих взрослых приморцев и ребенка
Полиция Владивостока не прекращает борьбу с парковщиками-нелегалами
Парк для всех патриотов откроют на острове Русский во Владивостоке