Глава Хабаровского края не собирается отдавать Владивостоку статус столицы ДВФО

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-09T09:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ответил на заявление главы Приморья Олега Кожемяко о присвоении Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока. По его словам, он не согласен с таким предложением.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Владивосток», в прошедшую субботу Олег Кожемяко выступил с весьма красноречивым заявлением. Он захотел сделать Владивосток столицей Дальнего Востока. По его словам, именно в краевом центре проходят крупнейшие международные мероприятия (саммит АТЭС, Восточный экономический форум и другие), сюда ежегодно приезжают главы государств. Однако, по мнению

Однако с таким заявлением не согласился Сергей Фургал - глава Хабаровского края. По его словам, которые передаёт «КоммерсантЪ», высказывать своих хотелки нормально, - но и своих позиций действующая столица ДВФО не сдаст.

- Мы точно не собираемся никому это уступать. У нас тоже есть достаточно серьезный план развития, который мы начинаем реализовывать, - передаёт слова Сергея Фургала «Ъ».

Отметим, что на сегодняшний день Владивосток даже не является столицой Приморского края, за ним лишь закреплён статус краевого центра.