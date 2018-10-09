2018-10-09T09:15:54+03:00
Общество

Глава Хабаровского края не собирается отдавать Владивостоку статус столицы ДВФО

Сергей Фургал ответил на заявление Олега Кожемяко
Максим АВЕРКИН
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Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Фото: Хабаровское региональное отделение ЛДПРКандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Фото: Хабаровское региональное отделение ЛДПР
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ответил на заявление главы Приморья Олега Кожемяко о присвоении Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока. По его словам, он не согласен с таким предложением.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Владивосток», в прошедшую субботу Олег Кожемяко выступил с весьма красноречивым заявлением. Он захотел сделать Владивосток столицей Дальнего Востока. По его словам, именно в краевом центре проходят крупнейшие международные мероприятия (саммит АТЭС, Восточный экономический форум и другие), сюда ежегодно приезжают главы государств. Однако, по мнению

Однако с таким заявлением не согласился Сергей Фургал - глава Хабаровского края. По его словам, которые передаёт «КоммерсантЪ», высказывать своих хотелки нормально, - но и своих позиций действующая столица ДВФО не сдаст.

- Мы точно не собираемся никому это уступать. У нас тоже есть достаточно серьезный план развития, который мы начинаем реализовывать, - передаёт слова Сергея Фургала «Ъ».

Отметим, что на сегодняшний день Владивосток даже не является столицой Приморского края, за ним лишь закреплён статус краевого центра.

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