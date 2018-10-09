280 кило пельменей и фрикаделек с кишечной палочкой изъяли у приморского производителя

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-09T11:09:31+03:00

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Кишечную палочку и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в партии полуфабрикатов от крупного приморского производителя обнаружили специалисты Россельхознадзора.

Лаборанты отобрали пробы от 280 килограммов продукции и во всём нашли крайне опасных бактерий. Между тем, потребителям есть о чём беспокоиться, ведь непригодными в пищу оказались три вида котлет, два вида пельменей, фрикадельки и вареники с картофелем. Всё это могло оказаться на прилавках рынков и супермаркетов.

Скорее всего, говорят специалисты, при изготовлении продукции на производстве были нарушены санитарные нормы и технологические и температурные режимы. Информацию уже передали заказчикам продукции, дабы предотвратить реализацию, а также донесои в Центральный аппарат и территориальные управления ведомства.