2018-10-10T09:53:02+03:00
Общество

В зоопарке Зеленогорска тигрицу из Приморья ждёт жених

Хищница таскала собак со дворов и нападала на людей
Софья КУЧИНА
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Фото: Павел Фоменко, WWF РоссииФото: Павел Фоменко, WWF России
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Тигрицу Казачку отправили из Владивостока в Красноярский край. Теперь, за животным, ставшим угрозой для сотрудников МРОО Центр «Тигр» будут ухаживать в зоопарке Зеленогорска.

«КП» напоминает, 2 февраля 2018 года под селом Алексей-Никольское отловили тигрицу, таскавшую собак со дворов. Специалистов удивила реакция дикого зверя: самка не боялась ни фонариков, ни криков людей. Уже через месяц Казачка (так её прозвали в Центре) во время вакцинации напала на сотрудник WWF России Павла Фоменко. Решётка не выдержала атаки, и удары пришлись Павлу по голове и плечу. Мужчине пришлось делать несколько операций.

Эта предыстория сыграла решающую роль, когда экспертам пришлось принимать решение: выпускать ли хищницу на волю.

Тигрица Казачка меняет прописку на Красноярский край.

По словам пострадавшего от её лап Павла Фоменко, опасной кошке придётся поддерживать генофонд амурских тигров в зоопарковой популяции.

- Решение всем далось не легко, оно неоднозначное. Но, если есть минимальный риск для жизни животного или людей, то от выпуска лучше отказаться, так как неудачный выпуск может перечеркнуть всю работу, которую проводили до этого по реабилитации и реинтродукции амурского тигра. Как и поставить крест на дальнейших выпусках. Тем не менее, тигрица остаётся в программе по сохранению тигра, но, к сожалению, уже в неволе, - сообщил генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилёв.

9 октября полосатую красавицу отправили на постоянное место жительства. Там её уже ждёт жених. Специалисты надеются, что она быстро привыкнет к постоянному вниманию людей, ведь на реабилитации в центре контактов с человеком у хищницы практически не было. «Малыши» Казачки всё ещё остаются в Приморье. Весной их, возможно, выпустят в тайгу.

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