Землю в парке Минного городка отдают лошадникам

СЕГОДНЯ 02:23 2018-10-11T02:23:15+03:00

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Землю в парке Минного городка легально предоставят работающему здесь уже много лет конному клубу. Об этом распорядился Виталий Веркеенко на встрече с владельцами клуба.

Сейчас в клубе открыто новое направление — иппотерапия, лечение верховой ездой. Оно очень эффективно при восстановлении после инсульта, при адаптации аутистов и так далее.

На конюшне сегодня больше двадцати питомцев. Прокатом владельцы, по их словам, не занимаются: они поклонники спорта и мечтают о крупных соревнованиях. Для этого нужен крытый манеж. Построить его без документов на землю невозможно. Поэтому владельцы и тренеры обратились к мэру Веркеенко.

«Я не вижу препятствий, почему бы эту землю не отдать вам на законных основаниях. Тем более что клуб в Минном городке работает много лет. Соревнования по конному спорту, занятия по верховой езде — все это очень интересно для города и вполне может войти в туристические маршруты», — отметил глава Владивостока.