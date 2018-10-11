2018-10-11T02:42:36+03:00
Происшествия

Наркокурьер с 10 кило "синтетики" помог взять банду на Дальнем Востоке

Сотрудники транспортной полиции перекрыли межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков на Дальний Восток
Игорь СОРОКИН
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фото - архив МВДфото - архив МВД
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Оперуполномоченныме отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД по ДФО задержали на вокзале Хабаровска пассажира из Москвы. В его чемодане нашли пакеты более чем с 10 килограммами наркотика — N-метилэфедрона.

Установлено, что партию наркотиков и крупную сумму задержанный получил от знакомого, специализирующегося на незаконной продаже наркотичков через интернет-магазин. По его заданию, мужчина должен был привезти вещество на Дальний Восток и разместить в тайниках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

Возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще пятеро подозреваемых от 25 до 29 лет. При обысках по месту жительства троих из них обнаружены упаковочные пакеты с логотипом интернет-магазина, весы и ещё свыше девяти килограммов синтетического наркотика. В Курской области полицейские задержали основного межрегионального курьера.

Четверо фигурантов заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде.

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