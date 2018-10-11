Систему учительских зарплат в Приморье снова перелопатят

СЕГОДНЯ 03:39 2018-10-11T03:39:32+03:00

Сегодня нередка ситуация, когда в одном районе учителям начисляют зарплаты по-разному

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Стандартизацию системы оплаты труда дошкольных работников и педагогов, а также правку бюджета на 2019 год обсудил врио губернатора Олег Кожемяко с профсоюзными активистами.

По словам председателя краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Ирины Мариш, в отрасли немало проблем. Среди них — система оплаты труда.

«К сожалению, слово система здесь не подходит, потому что ее нет. Этот вопрос мы подняли еще в 2017 году после обращений педагогов. Мониторинг выявил, что системы нет, и те рекомендации, которые даются, не выполняют», — рассказала она.

Так, в некоторых районах одновременно используются несколько моделей для оплаты труда педагогов.

«Отсутствие единых подходов приводит к тому, что одна и та же категория работников с одинаковым уровнем квалификации и опытом по-разному оплачивается в разных муниципалитетах», — подчеркнула и.о директора департамента образования и науки Надежда Кочурова.

Кожемяко поручил вице-губернатору Константину Межонову и руководству департамента создать рабочую группу.

«Начинайте работать уже сегодня», — обозначил он.

Новая отраслевая система оплаты труда станет единой для всех муниципалитетов.

Также участникам встречи было предложено представить свое видение по дополнительной мотивации молодых педагогов — это касается и единовременной выплаты при трудоустройстве педагогов, и прибавки к зарплате на начальном этапе.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо повышать и зарплату воспитателей и педагогов в целом, пересмотреть подход к системе питания детей. Для этого предложат поправки в краевой бюджет на 2019 год — всего на первоначальном этапе необходимо дополнительно около 2 миллиардов рублей.

На вопрос собравшихся о продолжении в крае проекта «Учитель для Приморья», а также обсуждавшихся программ по разработке единого комплекса мер поддержки молодого педагога и льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы Кожемяко заявил, что работа в этом направлении будет продолжена.