2018-10-11T04:09:16+03:00
Происшествия

Следователь из Приморья утаила квартиру в Москве и лишилась миллионов

По заявлению прокурора также наложен арест на два объекта недвижимости
Игорь СОРОКИН
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фото из архивафото из архива
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Прокуратура Приморья добилась судебного взыскания более 10 миллионов рублей с бывшей сотрудницы органов внутренних дел. Женщина не представила сведений о недвижимости.

Эту квартиру она купила в Москве в 2015 году, когда служила сотрудником следственного управления УМВД по Владивостоку. Установлено, что служащая исказила сведения о расходах по покупке трёхкомнатной квартиры в Москве, серьёзно занизив цену сделки. Между тем, стоимость жилья превышала общий доход служащей за три последних года. При этом она должна была указать и источники средств, однако не сделала этого.

Учитывая это, прокурор направил в суд заявление о взыскании с бывшей служащей в доход государства суммы за квартиру, поскольку на тот момент часть жилья уже отошла детям.

Ленинский суд Владивостока полностью удовлетворил требования прокурора, взыскав с ответчицы 10,7 миллионов рублей. По заявлению прокурора также наложен арест на два объекта недвижимости.

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