Фонтаны Владивостока уходят в зимнюю спячку
Специалисты владивостокского предприятия электрических сетей завершают консервацию городского водного комплекса.
Фонтаны на улице Адмирала Фокина, на набережной Спортивной гавани, плавающий фонтан и водопад на Университетской набережной «оживут» только в мае.
«На всех сооружениях прошли работы по опустошению от воды чаш, отключению систем электроснабжения и водоснабжения», – сообщили специалисты ВПЭС.
Все конструкции сняты и убраны на хранение, подземные и скрытые коммуникации заполнены специальной незамерзающей жидкостью. Это необходимо, так как фонтаны не рассчитаны на работу в холодное время года.
Открытие фонтанов планируется к майским праздникам. Для этого уже с апреля специалисты начнут проводить все необходимые работы по их расконсервации.