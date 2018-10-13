2018-10-13T07:27:44+03:00
Общество

Фонтаны Владивостока уходят в зимнюю спячку

Уже с апреля специалисты начнут проводить все необходимые работы по их расконсервации
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

Специалисты владивостокского предприятия электрических сетей завершают консервацию городского водного комплекса.

Фонтаны на улице Адмирала Фокина, на набережной Спортивной гавани, плавающий фонтан и водопад на Университетской набережной «оживут» только в мае.

«На всех сооружениях прошли работы по опустошению от воды чаш, отключению систем электроснабжения и водоснабжения», – сообщили специалисты ВПЭС.

Все конструкции сняты и убраны на хранение, подземные и скрытые коммуникации заполнены специальной незамерзающей жидкостью. Это необходимо, так как фонтаны не рассчитаны на работу в холодное время года.

Открытие фонтанов планируется к майским праздникам. Для этого уже с апреля специалисты начнут проводить все необходимые работы по их расконсервации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чуркинский торговый центр наказали за опасность для людей
Любишь медок - люби и холодок: проблемы пчеловодов обсудили во Владивостоке
Мотоциклиста из Владивостока судят за сбитого насмерть пешехода
Через Владивосток стали летать вдвое чаще
Глава Приморья пообещал разобраться с перевозками на острова
Коммунисты Приморья выберут кандидата в губернаторы партийно
Приморского депутата и его помощника осудили во Владивостоке
Дорогу под Золотым мостом наконец приводят в порядок
Безногий помощник поможет главе Приморья разобраться с инвалидами
Приморью дают полмиллиарда на больницы
Подросток из Владивостока устроил GTA-разборки на городских дорогах
Трамвай №6 в воскресенье не выйдет на маршрут
Больше 170 кило трепанга обнаружили пограничники в нелегальном цехе на Русском
Почта России начнет доставлять товары IKEA
На юге Приморья дорожники без устали латают ямы на трассах
Приморские медики пять часов спасали жизнь пострадавшего в ДТП
Приморских инвалидов «пичкали» творогом из сухого молока
Треску «с душком» сожгли во Владивостоке
Экс-мэр Владивостока запостил в Instagram прощальную речь