Фонтаны Владивостока уходят в зимнюю спячку

СЕГОДНЯ 07:27 2018-10-13T07:27:44+03:00

Уже с апреля специалисты начнут проводить все необходимые работы по их расконсервации

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Специалисты владивостокского предприятия электрических сетей завершают консервацию городского водного комплекса.

Фонтаны на улице Адмирала Фокина, на набережной Спортивной гавани, плавающий фонтан и водопад на Университетской набережной «оживут» только в мае.

«На всех сооружениях прошли работы по опустошению от воды чаш, отключению систем электроснабжения и водоснабжения», – сообщили специалисты ВПЭС.

Все конструкции сняты и убраны на хранение, подземные и скрытые коммуникации заполнены специальной незамерзающей жидкостью. Это необходимо, так как фонтаны не рассчитаны на работу в холодное время года.

Открытие фонтанов планируется к майским праздникам. Для этого уже с апреля специалисты начнут проводить все необходимые работы по их расконсервации.