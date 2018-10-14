2018-10-14T07:47:31+03:00
Общество

Силач Савкин поставил во Владивостоке мировой рекорд по буксировке водного транспорта

Он «отбуксировал» теплоход Камчатского пароходства
Максим КАВАЛЕРОВ
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Иван Савкин установил мировой рекорд. Фото: FacebookИван Савкин установил мировой рекорд. Фото: Facebook
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Пауэрлифтер Иван Савкин с первой попытки сдвинул с места теплоход «Юрий Тарапуров» Камчатского морского пароходства в порту Владивостока. Судно водоизмещением 11 тысяч тонн атлет выбрал для нового мирового рекорда по буксировке водного транспорта. Рекорд взят.

Ранее, в марте 2018-го, напомнил Иван, он сдвинул с места теплоход «Сергей Гаврилов» (10500 тонн).

Своё достижение Савкин посвятил 80-летия со дня рождения Приморского края, которое отмечают 20 октября.

- От себя выражаю благодарность организаторам и генеральному партнеру - Камчатскому морскому пароходству и лично коммерческому директору Евгению Иванчею, - написал силач на своей страничке в Facebook.

В июне 2017-го, напоминает «КП», Иван Савкин также отбуксировал в море судно «Озёрск».

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