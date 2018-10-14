2018-10-14T09:36:07+03:00
Общество

Дальневосточный морской профсоюз предложил отменить Шенгенские визы для моряков загранплавания

Сегодня в Сингапуре открылся 44-й конгресс Международной федерации транспортников
Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
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Делегация РПСМ в Сингапуре лоббирует "визовый" вопросДелегация РПСМ в Сингапуре лоббирует "визовый" вопрос
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С 14 по 20 октября представители профсоюзов транспортников 140 стран мира начнут обсуждать самые острые проблемы отрасли и защиты прав моряков и докеров.

В конгрессе принимают участие 2000 лидеров 600 профсоюзных организаций, защищающих интересы более 19 миллионов моряков и докеров. Впервые за 122-летнюю историю федерации конгресс проходит в стране Юго-Восточной Азии.

Как рассказал член российской делегации Российского профсоюза моряков (РПСМ), председатель Дальневосточного отделения РПСМ Николай Суханов, обсуждение совместной работы профсоюзов на следующие 4 года затронет вопросы, связанные с внедрением новых технологий и защиты прав моряков и докеров в связи с таким технологическим скачком:

- Мы от имени РПСМ на форуме поднимем визовый вопрос для моряков. Проблема серьёзная. Российским морякам, работающим в иностранных компаниях, приходится сталкиваться с трудностями при оформлении визы для въезда в страны Шенгенского соглашения. Им приходится оформлять визы, как обычным туристам. А у моряков часто меняется порт посадки на судно и это чревато нарушением правила «страны въезда». Потом это может вылиться в отказ при получении визы. Мы предлагаем использовать лишь удостоверение личности моряка и судовую роль и никаких виз. Посмотрим, услышат ли наше «визовое» предложение. Ранее мы отправили такое ходатайство в адрес Международной федерации транспортных рабочих и нас поддержали коллеги из морских профсоюзов нескольких европейских стран.

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