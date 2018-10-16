Пять суток за поездку без ремня и конфликт с инспектором получил водитель-узбек во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:41 2018-10-16T03:41:27+03:00

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Водителя Тойоты Аллион задержали в районе Светланской, 22, когда он вдруг решил перестроиться через четыре полосы. Инспектор подал знак остановиться и обнаружил, что мужчина не только не был пристёгнут, но и завесил шторками передние стёкла авто.

Предъявить документы правонарушитель отказался. Когда сотрудник Госавтоинспекции стал снимать происходящее на мобильный, тот выбил телефон из рук стража порядка.

Безрассудно-отважного шофёра доставили в участок и там на уроженца солнечного Узбекистана составили сразу несколько «административок»: за поездку без ремня, управление авто с тонированными стеклами и шторками.

Кроме того из-за неповиновения требованию сотрудника полиции на гонщика возбудили дело об административном правонарушении. В суде нарушитель вину признал, но сказал, что так и не понял, за что его остановили. Недогадливому иностранцу судья назначил 5 суток изолятора временного содержания.

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