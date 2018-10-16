2018-10-16T09:30:30+03:00
Общество

20 кило некачественной икры изъяли у придорожного торговца

На деликатес у него отсутствовали необходимые документы
Софья КУЧИНА
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Фото: https://zakupka.tv/advice_view_id1362Фото: https://zakupka.tv/advice_view_id1362
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Больше 20 кило лососевой икры без какой-либо маркировки изъяли сотрудники Россельхознадзора у придорожных торговцев во Владивостоке.

На излюбленном морском деликатесе не было не только срока годности и даты изготовления, но и не был отмечен производитель. Ветеринарно-сопроводительные документы на морепродукт также отсутствовали.

Икру исключили из оборота, в отношении продавца составили административный протокол.

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