20 кило некачественной икры изъяли у придорожного торговца

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-16T09:30:30+03:00

На деликатес у него отсутствовали необходимые документы

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Больше 20 кило лососевой икры без какой-либо маркировки изъяли сотрудники Россельхознадзора у придорожных торговцев во Владивостоке.

На излюбленном морском деликатесе не было не только срока годности и даты изготовления, но и не был отмечен производитель. Ветеринарно-сопроводительные документы на морепродукт также отсутствовали.

Икру исключили из оборота, в отношении продавца составили административный протокол.