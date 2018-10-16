Приморский «Пабло Эскобар» попался на сделке с тридцатью граммами

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-16T09:44:52+03:00

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Межрайонный прокурор Лесозаводска утвердил обвинение для группы наркоторговцев.

Согласно материалам следствия, весной 2018 года фигурант дела организовал своих знакомых на дополнительные заработки: мужчины принялись торговать табаком с гашишным маслом. Доморощённый «Пабло Эскобар» распределил роли каждого в этой преступной группе, обеспечивал поставки наркотика и искал клиентов.

Наркодилерам удалось сбыт около 9 граммов курительной смеси. Однако удача их оставила и три товарища попались на очередной сделке. При себе полиция у них нашла свыше 30 граммов масла каннабиса.

Дело «мозга» орггруппы прокурор направил в районный суд.