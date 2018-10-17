2018-10-17T03:24:01+03:00
Спорт

«Адмирал» проиграл восьмой матч подряд

Выездная игра со «Слованом» закончилась счётом 4:3
Софья КУЧИНА
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Фото: ХК АдмиралФото: ХК Адмирал
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Приморский «Адмирал» не стал изменять традиции этого сезона и проиграл третий выездной матч. Напомним, до этого, на домашнем льду команду преследовали неудачи – пять встреч подряд соперники оказывались сильнее «моряков».

Как сообщила пресс-служба хоккейного клуба, матч в Братиславе, на льду Словнафт-арены напомнил их встречу во Владивостоке: уже на девятой минуте наши вели 2:0. Под занавес стартового отрезка хозяева сократили разрыв в счете.

Во втором периоде Александр Черников вновь помог вырваться вперёд, но ненадолго. Уже через две минуты «Слован» вырвался вперёд. На седьмой минуте третьего периода счет сравнялся, но буквально несколько секунд – и хозяева вышли вперед. Отыграться приморцы уже не смогли. Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу "Слована".

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