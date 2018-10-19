2018-10-19T06:10:51+03:00
Политика

Российские власти всерьёз задумались о переносе столицы ДФО во Владивосток

По мнению врио губернатора Приморья, это позволит развить потенциал региона
Софья КУЧИНА
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Фото: https://pikabu.ru/story/khabarovskstolitsa_dalnego_vostoka_3922394Фото: https://pikabu.ru/story/khabarovskstolitsa_dalnego_vostoka_3922394
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К 1 декабря этого года Минвостокразвития должно подготовить доклад для президента Путина о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток.

Такое поручение ведомству дал полпред Трутнев.

- Надо, чтобы до 1 декабря был готов полный доклад с технико-экономическим обоснованием, с датами, затратами и преимуществами, чтобы перенос столицы стал мощным фактором развития территории,- сказал полномочный представитель президента на совещании во Владивостоке.

Не секрет, что перенести столицу федерального округа в Приморье решил Олег Кожемяко. По мнению врио губернатора, такие действия обеспечат карьерный рост для молодёжи и сформирует уникальный управленческий потенциал региона. Также распространено мнение, что решение Кожемяко обусловлено предвыборной гонкой. И стоит опытному управленцу занять вакантную должность, как тут же все забудут о его громких обещаниях.

Тем не менее, уже сейчас в федеральных СМИ прошла информация о том, что в Кремле к инициативе отнеслись вполне благосклонно. Ведь в пользу этой идеи говорит и то, что в инвестиционном плане Владивосток превосходит Хабаровск в разы.

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