Приморский таксист прославился в соцсетях и пожалел об этом

СЕГОДНЯ 02:41 2018-10-21T02:42:04+03:00

Руководство таксомоторного предприятия после появления в соцсетях видеоролика отстранило водителя от управления транспортом, а на следующий день уволило

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В Уссурийске привлечен к ответственности водитель, грубо нарушивший Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Уссурийска проверила размещенный в СМИ и соцсетях видеоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения таксистом. Видеозапись сотрудники полиции приобщили к материалам административного расследования.

Установлено, что 16 октября в районе дома № 63 по улице Пушкина водитель Toyota Prius Alpha при выезде из жилой зоны на красный сигнал светофора выехал на встречную полосу.

В результате розыска сотрудники полиции установили личность водителя. Им оказался 28-летний местный житель. Свою вину таксист отрицать не стал.

Руководство таксомоторного предприятия после появления в соцсетях видеоролика отстранило водителя от управления транспортом, а на следующий день уволило.

Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП. Правонарушителю назначены штрафы.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на проезжей части и соблюдать Правила дорожного движения.