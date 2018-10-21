Пара мигрантов долго терроризировала центр Владивостока

СЕГОДНЯ 04:51 2018-10-21T04:51:47+03:00

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Во Владивостоке перед судом предстанут иностранные граждане, обвиняемые в открытом хищении имущества прохожих.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила заключение по уголовному делу против двух иностранцев. Их обвиняют в групповом грабеже и разбое.

По версии следствия, гости столицы Приморья по ночам нападали на случайных прохожих. Так, чтобы подавить волю и запугать потерпевших, злоумышленники избивали их, а затем отбирали деньги, смартфоны и другие ценности.

Действуя таким образом, нападавшим удалось похитить у трех потерпевших имущество на общую сумму около 110 тысяч рублей. При этом здоровью одного из пострадавших фигуранты причинили вред средней тяжести. Стоит также учитывать. что три случая - это лишь те, кто обратился с заявлениями в полицию. В реальности пострадавших наверняка было гораздо больше.

Сейчас прокурор направил уголовное дело во Фрунзенский суд Владивостока.