Украл, выпил, уснул: пьяный мужик попытался ограбить магазин в центра Владивостока

СЕГОДНЯ 03:40 2018-10-22T03:48:54+03:00

Грабитель был слишком пьяным, чтобы натворить дел на статью. Фото: beregipochki.ru

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Владивосток отметился, пожалуй, самой нелепой кражей этой осени. Невезучий злоумышленник решил ограбить магазин в центре города. Возможно, если бы перед этим он немного меньше выпил, все прошло бы гораздо удачнее.

Все произошло в воскресенье, около 4 часов утра. Чрезвычайно пьяный горожанин решил ограбить магазин «Лакомка» на Океанском проспекте, 29. Он разбил окно большим камнем, забрался в помещение и попытался стащить кассовый аппарат с деньгами.

Тот самый магазин. Фото: dps_vl

Злоумышленника подвели две вещи. Во-первых, он слишком много выпил, а оттого двигался очень медленно и неловко. Во-вторых, совсем неподалеку оказался наряд охранного агентства. Владивостокца быстро задержали – а вскоре на место прибыла полиция. Впрочем, горе-воришку произошедшее ни капельки не расстроило. Пока стражи порядка изучали место происшествия, он попросту уснул. Полицейские кое-как растолкали пьянчужку после окончания следственных действий – и увезли его в отдел.

Негодяй спал сном младенца. Фото: dps_vl

Вероятнее всего, несостоявшемуся преступнику ничего не будет – так как по факту он ничего не украл. Покушение наказывается только если покушались на тяжкое преступление. Другое дело, что владельцы магазина, скорее всего, обяжут горожанина выплатить ущерб. Но это уже совсем другая история.