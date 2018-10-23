«Детям войны» выделили первые 6 миллионов рублей из бюджета Приморья
Приморским «детям войны» выделили первые шесть миллионов из краевого бюджета. Все пенсионеры края, подходящие по возрасту, получат деньги в ближайшее время.
Во все муниципальные образования Приморья направили деньги для выплат «детям войны». До конца 2018 года планируется выдать по одной тыс. рублей 100 тысячам приморцам, кто родился с 22 июня 1928-го года по 3 сентября 1945-го. Пока же из бюджета края им в помощь выделено 6 миллионов рублей. Об этом передаёт пресс-служба краевой администрации.
Напомним, что ранее о необходимости поддержать эту категорию высказался врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Сначала он предложил выдавать единовременные выплаты в честь 80-летия образования края и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Как раз в честь краевого праздника сейчас «дети войны» получают по тысяче рублей.
При этом пока планируется, что законопроект «О детях войны в Приморском крае» депутаты рассмотрят на очередной сессии Законодательного Собрания ПК уже в эту среду, 24 октября.
За дополнительной социальной поддержкой пенсионерам этой категории никуда обращаться не нужно. Вся необходимая информация о них имеется в территориальных отделах департамента.