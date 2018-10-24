Во Владивостоке трамвай развернуло на путях

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-24T09:24:52+03:00

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Во Владивостоке в районе Луговой сошёл с рельс трамвай, об этом сообщил инстаграм-паблик «Экипажи ДПС». Пока что нет никаких подробностей произошедшего, из-за чего случилась авария. Однако авторы поста утверждают, что всему виной крайне неудовлетворительное состояние рельс.

Фото: Экипажи ДПС

Фото: Экипажи ДПС

«Комсомолка» напоминает, что экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко, находясь на посту, дал поручение закупить 10 новых машин в трамвайный парк. Однако, придётся ли городской администрации при этом изыскивать средства в бюджете на масштабный ремонт путей, дабы избежать подобных ситуаций, информации не было.