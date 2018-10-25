Весь район - в дрова: приморцам пообещали помощь в беде с топливом на зиму

СЕГОДНЯ 03:59 2018-10-25T05:16:54+03:00

Часть жителей лесных районов Приморья жалуется на сложности при подаче документов на дрова

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С дровяной проблемой в Пожарском районе разберется спецкомиссия во главе с директором департамента лесхоза. Такое поручение дал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

На встрече с жителями района Кожемяко отметил, что давно пора решить вопрос с субсидиями на покупку дров или передать эту функцию муниципалитетам.

«Директор департамента лично проедет по Пожарскому району. Такая проблема есть и в других районах, и ее надо решить оперативно. Процедуру выдачи дров нельзя усложнять», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Справка КП

Для жителей большей части Приморья квота заготовки дров для личных нужд составляет 20 кубометров древесины в год. Для жителей северных районов — 30 кубометров в год. Ежегодно для личных нужд граждан предоставляется около 180 тысяч кубометров древесины. Арендаторы лесных участков обязаны предоставлять 10% от объема заготовленной древесины для нужд населения.

С января 2018 года заявления на предоставление дров принимаются от граждан двумя способами — в электронном виде через МФЦ либо по заявлению в лесничества. При этом часть жителей жалуется на сложности при подаче документов.