Инспекторы ГАИ высветили темные дела приморских водителей
Полицейские и дружинники Артема провели профилактику «Тонировка».
Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД по Артему вместе с участниками народной дружины вышли в рейды в ходе операции «Тонировка». Целью рейдов было выявление водителей, на чьих автомобилях стекла излишне тонированы в нарушение техрегламента.
Итогом профилактики стали восемь административных протоколов на любителей затонировать стекла дочерна. Нарушителям предстоит выплатить штраф в 500 рублей.
Еще одному водителю выписано требование об устранении выявленных нарушений, которые ему надо исполнить в установленные законом сроки и предоставить транспорт на проверку.
Семеро водителей устранили нарушения на месте.