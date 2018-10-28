Инспекторы ГАИ высветили темные дела приморских водителей

СЕГОДНЯ 04:23 2018-10-28T04:24:05+03:00

Итогом профилактики стали восемь административных протоколов на любителей затонировать стекла дочерна

Изменить размер текста: A A

Полицейские и дружинники Артема провели профилактику «Тонировка».

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД по Артему вместе с участниками народной дружины вышли в рейды в ходе операции «Тонировка». Целью рейдов было выявление водителей, на чьих автомобилях стекла излишне тонированы в нарушение техрегламента.

Итогом профилактики стали восемь административных протоколов на любителей затонировать стекла дочерна. Нарушителям предстоит выплатить штраф в 500 рублей.

Еще одному водителю выписано требование об устранении выявленных нарушений, которые ему надо исполнить в установленные законом сроки и предоставить транспорт на проверку.

Семеро водителей устранили нарушения на месте.