2018-10-28T04:24:05+03:00
Общество

Инспекторы ГАИ высветили темные дела приморских водителей

Итогом профилактики стали восемь административных протоколов на любителей затонировать стекла дочерна
Игорь СОРОКИН
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Полицейские и дружинники Артема провели профилактику «Тонировка».

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД по Артему вместе с участниками народной дружины вышли в рейды в ходе операции «Тонировка». Целью рейдов было выявление водителей, на чьих автомобилях стекла излишне тонированы в нарушение техрегламента.

Итогом профилактики стали восемь административных протоколов на любителей затонировать стекла дочерна. Нарушителям предстоит выплатить штраф в 500 рублей.

Еще одному водителю выписано требование об устранении выявленных нарушений, которые ему надо исполнить в установленные законом сроки и предоставить транспорт на проверку.

Семеро водителей устранили нарушения на месте.

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