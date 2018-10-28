2018-10-28T06:55:50+03:00
Общество

Вечно молодых комсомольцев поздравили во Владивостоке

Забота о ветеранах, людях старшего поколения — один из приоритетов краевой власти
Игорь СОРОКИН
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Собрание, посвященное 100-летию Всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи, прошло во Владивостоке. С праздником участников поздравил врио губернатора Олег Кожемяко.

Он отметил, что день рождения комсомола не только не теряет своего значения, но и по-прежнему остается значимым для многих россиян. Фактически, на сегодня 80% граждан нашей страны в возрасте от 40 лет состояли в ВЛКСМ.

«Дорогие друзья, я от всей души поздравляю всех нас с этим замечательным праздником — 100-летием образования ВЛКСМ. Для многих здесь сидящих в зале — это судьба, часть жизни, состояние души. Для нас мальчишек середины 70-х, решивших вступить в комсомол, это праздник, с которым мы живем всю жизнь. Мы отдаем дань уважения людям старшего поколения, кто снискал славу и почет у всех жителей Приморья», — сказал он представителям краевого комсомола.

Врио губернатора подчеркнул, что забота о ветеранах, людях старшего поколения — один из приоритетов краевой власти. Так, недавно приняты законы, которые инициировал Олег Кожемяко, — «О детях войны», о поддержке пожилых приморцев, а также об увеличении прожиточного минимума всех приморских пенсионеров.

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