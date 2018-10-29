Ледовый дворец в Находке станет реальностью в 2019 году

СЕГОДНЯ 01:06 2018-10-29T01:06:26+03:00

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Строить ледовый дворец в Находке начнут уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Олега Кожемяко с родителями и тренерами юных хоккеистов на ледовой арене «Полюс».

Один из вопросов касался спорткомплекса в Находке. Этот проект, по словам приморцев, обсуждают уже несколько лет.

Как доложил недавно вернувшийся на должность после нескольких месяцев отставки глава департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов, проект под дворец готов. Также определена площадка под будущий спорткомплекс на 310 мест.

«В следующем году начнем строительство, откроем дворец в 2020 году. Общая стоимость — более 250 миллионов рублей, это деньги края», — рассказал он.

Олег Кожемяко добавил, что помимо крупных объектов в Приморье откроются небольшие комплексы и площадки.

«Есть уже готовые типовые проекты. Спортобъекты из легких конструкций планируем устанавливать в нескольких районах. Помимо этого, поставим 300-400 спортивных площадок по краю, деньги на это уже закладываем в бюджет. При этом важно, чтобы жители сами решили, где их установить», — заявил врио губернатора.

Олег Кожемяко также сообщил, что в бюджете на 2019 год предусмотрят финансирование авиаперелетов юных спортсменов на соревнования по России.

«В бюджет заложили 100 миллионов рублей, плюс такую же сумму распределим на юношеские федерации олимпийских видов спорта», — отметил он.