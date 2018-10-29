Праздник выпускников Приморья сочли достойным российской награды
Итоги Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2018 подвели в Нижнем Новгороде.
Приморский праздник выпускников «Крылья Востока» стал победителем в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».
Как рассказали в краевом департаменте по делам молодежи, всего на конкурс в этом году было заявлено 578 проектов из 60 регионов России, но в финал вышли только 200 проектов из 44 регионов.
«Участниками конкурса стали организаторы как регионального, так и федерального уровня — авторы и авторские коллективы, реализовавшие проекты по всей стране с октября 2017 по сентябрь 2018 года», — рассказали в департаменте.
Напомним, инициированный администрацией Приморья в этом году праздник «Крылья Востока» прошел во Владивостоке 30 июня. Его гостями стали более 20 тысяч приморцев.
Программа включила несколько крупных блоков. В рамках первого блока — праздничного концерта — выступили не только творческие коллективы Приморья, но и столичные артисты: Сюзанна и «Мальбэк», певица Юлианна Караулова.
После этого на акватории бухты Золотой Рог развернулось световое шоу с парусником «Паллада» в эпицентре событий. Завершилось празднование фейерверком.