Праздник выпускников Приморья сочли достойным российской награды

СЕГОДНЯ 01:52 2018-10-29T01:52:57+03:00

Инициированный администрацией Приморья в этом году праздник «Крылья Востока» прошел во Владивостоке 30 июня

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Итоги Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2018 подвели в Нижнем Новгороде.

Приморский праздник выпускников «Крылья Востока» стал победителем в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Как рассказали в краевом департаменте по делам молодежи, всего на конкурс в этом году было заявлено 578 проектов из 60 регионов России, но в финал вышли только 200 проектов из 44 регионов.

«Участниками конкурса стали организаторы как регионального, так и федерального уровня — авторы и авторские коллективы, реализовавшие проекты по всей стране с октября 2017 по сентябрь 2018 года», — рассказали в департаменте.

Напомним, инициированный администрацией Приморья в этом году праздник «Крылья Востока» прошел во Владивостоке 30 июня. Его гостями стали более 20 тысяч приморцев.

Программа включила несколько крупных блоков. В рамках первого блока — праздничного концерта — выступили не только творческие коллективы Приморья, но и столичные артисты: Сюзанна и «Мальбэк», певица Юлианна Караулова.

После этого на акватории бухты Золотой Рог развернулось световое шоу с парусником «Паллада» в эпицентре событий. Завершилось празднование фейерверком.