Во Владивостоке возле «Китай города» огромным пламенем загорелись складские помещения

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-29T12:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером произошло возгорание возле торгового центра «Китай-город» по адресу Выселковая, 39. Пожарные уже прибыли на место и продолжают тушить загоревшиеся складские помещения вместе с общежитиями.

Огромный столб дыма сегодня заметили горожане, поднимающийся со стороны улицы Снеговой. Позже показался и огонь – с огромной силой вспыхнули помещения рядом с «Китай-городом». Как стало известно позже, сильное возгорание произошло в складских помещениях и перекинулись на общежитие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/675413" frameborder="0"></iframe> Столб дыма видно издалека.! другой источник

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУ МЧС Приморья, на пульт сообщение о возгорании поступило в 18:20, и спустя шесть минут к месту приехали первые пожарные подразделения. Это 10 единиц техники и 32 пожарных, позже к ним на подмогу присоединятся и другие спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/675414" frameborder="0"></iframe> Пожарные продолжают тушить здания.Видео: социальные сети

Также «Комсомолке» стало известно, что в жилых помещениях ещё осталось взаперти четыре человека. Однако по данным краевых спасателей, информации о пострадавших не поступало.

Сейчас пожарные на месте продолжают тушить огонь.