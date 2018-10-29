Во Владивостоке возле «Китай города» огромным пламенем загорелись складские помещения
Сегодня вечером произошло возгорание возле торгового центра «Китай-город» по адресу Выселковая, 39. Пожарные уже прибыли на место и продолжают тушить загоревшиеся складские помещения вместе с общежитиями.
Огромный столб дыма сегодня заметили горожане, поднимающийся со стороны улицы Снеговой. Позже показался и огонь – с огромной силой вспыхнули помещения рядом с «Китай-городом». Как стало известно позже, сильное возгорание произошло в складских помещениях и перекинулись на общежитие.
Столб дыма видно издалека.! другой источник
Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУ МЧС Приморья, на пульт сообщение о возгорании поступило в 18:20, и спустя шесть минут к месту приехали первые пожарные подразделения. Это 10 единиц техники и 32 пожарных, позже к ним на подмогу присоединятся и другие спасатели.
Пожарные продолжают тушить здания.Видео: социальные сети
Также «Комсомолке» стало известно, что в жилых помещениях ещё осталось взаперти четыре человека. Однако по данным краевых спасателей, информации о пострадавших не поступало.
Сейчас пожарные на месте продолжают тушить огонь.