2018-10-29T12:26:34+03:00
Общество

Во Владивостоке возле «Китай города» огромным пламенем загорелись складские помещения

Пожарные пытаются локализовать возгорание [видео]
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Здание загорелось в 18 часов. Фото: Архив "КП"Здание загорелось в 18 часов. Фото: Архив "КП"
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Сегодня вечером произошло возгорание возле торгового центра «Китай-город» по адресу Выселковая, 39. Пожарные уже прибыли на место и продолжают тушить загоревшиеся складские помещения вместе с общежитиями.

Огромный столб дыма сегодня заметили горожане, поднимающийся со стороны улицы Снеговой. Позже показался и огонь – с огромной силой вспыхнули помещения рядом с «Китай-городом». Как стало известно позже, сильное возгорание произошло в складских помещениях и перекинулись на общежитие.

Столб дыма видно издалека.! другой источник

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУ МЧС Приморья, на пульт сообщение о возгорании поступило в 18:20, и спустя шесть минут к месту приехали первые пожарные подразделения. Это 10 единиц техники и 32 пожарных, позже к ним на подмогу присоединятся и другие спасатели.

Пожарные продолжают тушить здания.Видео: социальные сети

Также «Комсомолке» стало известно, что в жилых помещениях ещё осталось взаперти четыре человека. Однако по данным краевых спасателей, информации о пострадавших не поступало.

Сейчас пожарные на месте продолжают тушить огонь.

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