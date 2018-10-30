2018-10-30T01:15:13+03:00
Общество

Во Владивостоке облачно и холодно, но для снега ещё рано

По краю местами уже сформировался снежный покров (то есть снег не тает в тот же день, когда выпал), но в краевом центре осадки всё откладываются
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Сегодня, 30 октября, погоду в Приморье задаёт поле пониженного давления.

Это значит, что в крае облачно, местами небольшой снег с вероятностью 100 %. На дорогах гололед. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −2...+7°C. Вода в Амурском заливе +12°C, в заливе Посьета +11°C, в бухте Находка +12°C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков, их вероятность всего 20 %. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Воздух +4...+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, возможны слабые осадки (дождь со снегом) с вероятностью 40 %. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Воздух +5...+7°C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух +5...+7°C.

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