Число губернаторов в Приморье выросло впятеро
Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии начался во Владивостоке в понедельник, 29 октября, и продлится до 1 ноября.
В эти в Приморье будут работать главы и их заместители из пяти регионов: Приморского края, южнокорейской провинции Кангвон, китайской провинции Цзилинь, японской префектуры Тоттори и Центрального аймака Монголии.
Как отметили в краевом департаменте международного сотрудничества, тема саммита в этом году — «Особые экономические зоны: новые возможности всеобщего процветания регионов Северо-Восточной Азии».
Традиционно на площадке саммита пройдут конференция губернаторов, совет по экономике, совет по экологии, конференция представителей СМИ, выставка произведений искусства, двусторонние встречи глав делегаций регионов-участников.
В работе каждой секции помимо глав пяти регионов стран СВА или их замов примут участие представители региональной власти, деловых и научных кругов, журналистов, деятелей культуры.
«Итоги саммита отразятся в декларации, которую ежегодно подписывают главы регионов-участников», — отметили в департаменте.