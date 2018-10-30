Число губернаторов в Приморье выросло впятеро

СЕГОДНЯ 01:13 2018-10-30T01:13:53+03:00

К врио главы Приморья присоединились его коллеги из стран Северо-Восточной Азии

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Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии начался во Владивостоке в понедельник, 29 октября, и продлится до 1 ноября.

В эти в Приморье будут работать главы и их заместители из пяти регионов: Приморского края, южнокорейской провинции Кангвон, китайской провинции Цзилинь, японской префектуры Тоттори и Центрального аймака Монголии.

Как отметили в краевом департаменте международного сотрудничества, тема саммита в этом году — «Особые экономические зоны: новые возможности всеобщего процветания регионов Северо-Восточной Азии».

Традиционно на площадке саммита пройдут конференция губернаторов, совет по экономике, совет по экологии, конференция представителей СМИ, выставка произведений искусства, двусторонние встречи глав делегаций регионов-участников.

В работе каждой секции помимо глав пяти регионов стран СВА или их замов примут участие представители региональной власти, деловых и научных кругов, журналистов, деятелей культуры.

«Итоги саммита отразятся в декларации, которую ежегодно подписывают главы регионов-участников», — отметили в департаменте.