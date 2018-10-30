Морской музей откроют в морской столице Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 03:39 2018-10-30T03:39:07+03:00

Олегу Кожемяко представили концепцию нового музея, идея открытия которого прорабатывается уже много лет

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Развитие музеев Приморья обсудил врио губернатора Олег Кожемяко с историками и администраторами краевых учреждений. Главный итог встречи — договорённость об открытии Морского музея.

Олег Кожемяко посетил центральный корпус музея имени Арсеньева, поговорил с его сотрудниками и посетителями. Он осмотрел постоянные экспозиции и временные выставки. Внимание главы региона заслуженно привлекла «Карта России. Вехи истории», привезенная из собрания музеев Московского Кремля.

Врио губернатора отметил, что это уникальная практика, и он готов поддерживать сотрудничество с ведущими музеями страны и открытие новых филиалов музея в Приморье.

Олегу Кожемяко представили концепцию нового музея, идея открытия которого прорабатывается уже много лет. Речь идет о Дальневосточном морском музее, который объединил бы в своих стенах предметы, связанные с историей судостроения, мореплавания и морских сражений, промыслов и наук о море, а также памятные реликвии морских фамилий.

По словам Олега Кожемяко, идея создания такого музея очень актуальна для региона, ведь почти каждая приморская семья неразрывно связана с морем.

«Ко мне обратились общественники с просьбой создать во Владивостоке Морской музей, куда они смогли бы принести свои фотографии, экспонаты, которые у них остались от родных. Эта инициатива очень актуальна. Ведь почти у каждого жителя Владивостока, да и в целом Приморья в душе капля моря, той морской романтики, которая сопровождала нас с детства. Такие проекты поддержим с удовольствием», — заявил он.

Справка КП

Благодаря поддержке Олега Кожемяко на Дальнем Востоке развиваются несколько музейных комплексов. Так, например, проведен капремонт в Албазинском краеведческом музее, открыт единственный в округе музей казачества. Грант получил Южно-Курильский краеведческий музей, открыты тематические залы в музее на Сахалине.