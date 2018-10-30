«Якутии» запретили летать за рубеж: как это коснётся Приморья

СЕГОДНЯ 06:03 2018-10-30T06:04:17+03:00

Возможно, проблемы «Якутии» сможет решить новое руководство: гендиректором назначен Владимир Горбунов, уже возглавлявший несколько кризисных авиакомпаний Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

После эпизода, когда 9 октября самолет «Якутии» выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска и повредил инфраструктуру аэропорта, Росавиация сообщила о нарушениях

Изменить размер текста: A A

Следствием выявленных в работе авиакомпании «Якутия» нарушений стал запрет Росавиации на международные рейсы.

«Росавиация ограничила деятельность АО «Авиакомпания „Якутия“ в области международных воздушных перевозок. Ограничение действует с 5 ноября и вплоть до устранения всех изъянов», — рассказали в ведомстве.

Стоит добавить, что «Якутия» выполняла рейсы из Владивостока в южнокорейский Янъян (провинция Канвондо).

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что после эпизода, когда 9 октября самолет «Якутии» выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска и повредил инфраструктуру аэропорта, Росавиация сообщила о нарушениях в деятельности авиакомпании.

В частности, речь шла о превышении продолжительности полетных смен у экипажа, подделке документации. Тогда же ведомство пригрозило «Якутии» ограничением сертификата эксплуатанта.

«Основанием для ограничения явились нарушения: недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на Boeing 737-800 и его эксплуатация без техобслуживания, неустранение в срок выявленных неисправностей», — рассказал представитель Росавиации.

Он напомнил, что проблемы с поддержанием годности самолетов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов «Якутии». В сентябре они достигли почти 20 % от общего числа рейсов. На регулярные международные направления до 2019 года компания продала чуть более 450 билетов — все деньги вернут пассажирам.