2018-10-30T06:04:17+03:00
Происшествия

«Якутии» запретили летать за рубеж: как это коснётся Приморья

После эпизода, когда 9 октября самолет «Якутии» выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска и повредил инфраструктуру аэропорта, Росавиация сообщила о нарушениях
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Возможно, проблемы «Якутии» сможет решить новое руководство: гендиректором назначен Владимир Горбунов, уже возглавлявший несколько кризисных авиакомпанийВозможно, проблемы «Якутии» сможет решить новое руководство: гендиректором назначен Владимир Горбунов, уже возглавлявший несколько кризисных авиакомпанийФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
Изменить размер текста:

Следствием выявленных в работе авиакомпании «Якутия» нарушений стал запрет Росавиации на международные рейсы.

«Росавиация ограничила деятельность АО «Авиакомпания „Якутия“ в области международных воздушных перевозок. Ограничение действует с 5 ноября и вплоть до устранения всех изъянов», — рассказали в ведомстве.

Стоит добавить, что «Якутия» выполняла рейсы из Владивостока в южнокорейский Янъян (провинция Канвондо).

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что после эпизода, когда 9 октября самолет «Якутии» выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска и повредил инфраструктуру аэропорта, Росавиация сообщила о нарушениях в деятельности авиакомпании.

В частности, речь шла о превышении продолжительности полетных смен у экипажа, подделке документации. Тогда же ведомство пригрозило «Якутии» ограничением сертификата эксплуатанта.

«Основанием для ограничения явились нарушения: недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на Boeing 737-800 и его эксплуатация без техобслуживания, неустранение в срок выявленных неисправностей», — рассказал представитель Росавиации.

Он напомнил, что проблемы с поддержанием годности самолетов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов «Якутии». В сентябре они достигли почти 20 % от общего числа рейсов. На регулярные международные направления до 2019 года компания продала чуть более 450 билетов — все деньги вернут пассажирам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парк культуры и отдыха обустроили по выбору жителей приморского Кавалерово
Приморье пока отстаёт по новобранцам осеннего призыва
Жильё в Приморье подключили к теплу на 95 %
Медик из Приморья оформляла на флот всех подряд - за взятки
Главное медицинское событие стран АТР пройдет в Корее
Судимый приморец хранил в подсобке восемь баулов марихуаны
«Перевёртыш» на Весенней стал предупреждением водителям Владивостока
Жительница Владивостока «отблагодарила» подругу кражей золота и бриллиантов
Банковский пластик всё чаще заменяет приморцам наличные
Морской музей откроют в морской столице Дальнего Востока
Пожар на «Китай-городе» во Владивостоке тушили семь часов
Мэрия Владивостока заверяет горожан в безопасности Рудневского моста
Рыбалка в охранной зоне ЛЭП смертельно опасна!
Очистные сооружения Владивостока стали лучше фильтровать
Число губернаторов в Приморье выросло впятеро
Приморье поможет пекарям удержать цены на хлеб для простых людей
Во Владивостоке облачно и холодно, но для снега ещё рано
Во Владивостоке возле «Китай города» огромным пламенем загорелись складские помещения
Таможня Владивостока отчиталась о предотвращённом ущербе на миллиарды рублей
Президентский тигр Боря закрутил роман с приморской Филиппой
Отказ тормозов повлёк страшную аварию во Владивостоке
Глава Приморья устроил разнос главам департаментов края