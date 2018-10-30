«Якутии» запретили летать за рубеж: как это коснётся Приморья
Следствием выявленных в работе авиакомпании «Якутия» нарушений стал запрет Росавиации на международные рейсы.
«Росавиация ограничила деятельность АО «Авиакомпания „Якутия“ в области международных воздушных перевозок. Ограничение действует с 5 ноября и вплоть до устранения всех изъянов», — рассказали в ведомстве.
Стоит добавить, что «Якутия» выполняла рейсы из Владивостока в южнокорейский Янъян (провинция Канвондо).
Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что после эпизода, когда 9 октября самолет «Якутии» выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска и повредил инфраструктуру аэропорта, Росавиация сообщила о нарушениях в деятельности авиакомпании.
В частности, речь шла о превышении продолжительности полетных смен у экипажа, подделке документации. Тогда же ведомство пригрозило «Якутии» ограничением сертификата эксплуатанта.
«Основанием для ограничения явились нарушения: недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на Boeing 737-800 и его эксплуатация без техобслуживания, неустранение в срок выявленных неисправностей», — рассказал представитель Росавиации.
Он напомнил, что проблемы с поддержанием годности самолетов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов «Якутии». В сентябре они достигли почти 20 % от общего числа рейсов. На регулярные международные направления до 2019 года компания продала чуть более 450 билетов — все деньги вернут пассажирам.