2018-10-30T08:25:48+03:00
Общество

Примавтодор заканчивает работу на северных дорогах края

Ремонт проводился с 274-го по 280-й километры недалеко от Лучегорска
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Сотрудники пожарского филиала Примавтодора завершили ремонт участка федеральной трассы ХабаровскВладивосток.

Как сообщили специалисты, ремонт проводился с 274-го по 280-й километры недалеко от Лучегорска.

«В два слоя уложили 8 125 тонн асфальтобетона: выравнивающий и верхний. Также провели отсыпку обочин, установили знаки и барьерное ограждение. Сейчас готовимся к приемке выполненных работ», — добавили в Примавтодоре.

Также пожарский филиал в этом году выполнил ямочный ремонт дороги в Светлогорье. Здесь было уложено 1 900 кубометров асфальтобетона.

Пока сотрудники филиала работают на муниципальных контрактах в поселке Горные Ключи Кировского района, селах Новопокровка и Рощино Красноармейского района, Дальнереченске.

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