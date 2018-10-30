Глава Центризбиркома посулила беду бывшим кандидатам в губернаторы Приморья
Два сентябрьских тура выборов губернатора Приморья, признанные состоявшимися, но по итогам отменённые из-за нарушений, не исчезают из внимания Центральной избирательной комиссии.
Так, глава Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на вопросы журналистов и коллег, пришедших на юбилей избирательной системы России, заявила, что уголовные дела и «жесточайшие последствия» для приморских нарушителей уже не за горами.
Когда один из предшественников Памфиловой на посту главы ЦИК Александр Вешняков вслух возмутился вопиющими нарушениями на выборах в Приморье и отсутствием уголовных дел, Памфилова коротко, но очень серьёзно ответила:
«Будут уголовные дела и серьезнейшие последствия».
Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что Памфилова в сердцах посоветовала застрелиться всем тем, кто распространяет ложь о работе ЦИК на выборах губернатора Приморья.
Напомним, что досрочные выборы губернатора Приморья прошли в сентябре — потребовалось два тура. Во второй тур вышли кандидаты от ЕР Андрей Тарасенко (на тот момент врио губернатора) и выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко, являющийся действующим депутатом Законодательного Собрания Приморья.
Из-за многочисленных подтверждённых нарушений с обеих сторон второй тур признали недействительным. Выборы губернатора назначены на 16 декабря, они обойдутся бюджетам в 291 миллион рублей сверх уже потраченных денег (примерно такой же суммы).
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