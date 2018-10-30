Глава Центризбиркома посулила беду бывшим кандидатам в губернаторы Приморья

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-30T09:16:36+03:00

Какое-то время назад появились слухи о том, что Памфилова намерена уйти в отставку, однако коллеги и товарищи якобы сумели её переубедить

Те, кто участвовал в первом и втором туре, в глазах руководителя ЦИК уже нарушители

Изменить размер текста: A A

Два сентябрьских тура выборов губернатора Приморья, признанные состоявшимися, но по итогам отменённые из-за нарушений, не исчезают из внимания Центральной избирательной комиссии.

Так, глава Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на вопросы журналистов и коллег, пришедших на юбилей избирательной системы России, заявила, что уголовные дела и «жесточайшие последствия» для приморских нарушителей уже не за горами.

Когда один из предшественников Памфиловой на посту главы ЦИК Александр Вешняков вслух возмутился вопиющими нарушениями на выборах в Приморье и отсутствием уголовных дел, Памфилова коротко, но очень серьёзно ответила:

«Будут уголовные дела и серьезнейшие последствия».

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что Памфилова в сердцах посоветовала застрелиться всем тем, кто распространяет ложь о работе ЦИК на выборах губернатора Приморья.

Напомним, что досрочные выборы губернатора Приморья прошли в сентябре — потребовалось два тура. Во второй тур вышли кандидаты от ЕР Андрей Тарасенко (на тот момент врио губернатора) и выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко, являющийся действующим депутатом Законодательного Собрания Приморья.

Из-за многочисленных подтверждённых нарушений с обеих сторон второй тур признали недействительным. Выборы губернатора назначены на 16 декабря, они обойдутся бюджетам в 291 миллион рублей сверх уже потраченных денег (примерно такой же суммы).