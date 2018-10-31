Приморский Россельхознадзор вернул аргентинцам тухлую курочку
Коробки с продукцией были в кровоподтёках и воняли
Фото: https://shkolazhizni.ru/meal/articles/51832/
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23 тонны 250 килограммов курицы вернул в Аргентину Россельхознадзор. Крупную партию замороженных птичьих тушек «завернули» из-за неправильной транспортировки. Груз прибыл в Приморье морским транспортом. На ветеринарном контроле в Артёме госинспектор Управления вскрыл контейнер и обнаружил, что продукцию разморозили. Коробки с курятиной оказались мятыми, с кровоподтёками и воняли.
Согласно действующему законодательству РФ, ввоз запретили. Партию вернули отправителю - Las Camelias S. A.