2018-10-31T07:18:48+03:00
Общество

Приморский Россельхознадзор вернул аргентинцам тухлую курочку

Коробки с продукцией были в кровоподтёках и воняли
Софья КУЧИНА
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Фото: https://shkolazhizni.ru/meal/articles/51832/Фото: https://shkolazhizni.ru/meal/articles/51832/
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23 тонны 250 килограммов курицы вернул в Аргентину Россельхознадзор. Крупную партию замороженных птичьих тушек «завернули» из-за неправильной транспортировки. Груз прибыл в Приморье морским транспортом. На ветеринарном контроле в Артёме госинспектор Управления вскрыл контейнер и обнаружил, что продукцию разморозили. Коробки с курятиной оказались мятыми, с кровоподтёками и воняли.

Согласно действующему законодательству РФ, ввоз запретили. Партию вернули отправителю - Las Camelias S. A.

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