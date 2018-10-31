2018-10-31T08:32:20+03:00
Общество

Чтобы попасть в заграничный рай, жительнице Приморья пришлось расплатиться с долгами

Судебные приставы наложили запрет на выезд из страны
Софья КУЧИНА
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Фото: http://budport.com.ua/news/3221-dolzhnikov-kommunalnyh-uslug-ne-puskayut-za-granicuФото: http://budport.com.ua/news/3221-dolzhnikov-kommunalnyh-uslug-ne-puskayut-za-granicu
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Испугавшись, что её отпуск за границей сорвётся, злостная неплательщица из Владивостока, вернула все свои долги и оплатила исполнительский сбор, сообщает пресс-служба УФССП.

Согласно информации ведомства, женщина заняла крупную сумму у своей знакомой, однако возвращать их не собиралась. Обманутая кредиторша обратилась в суд, который, конечно же встал на её сторону. Но решение суда и исполнительное производство также нисколько не поторопило должницу.Даже когда судебный пристав-исполнитель составил акт описи смартфона нарушительницы, та всё равно никак не отреагировала.

И только ограничение права выезда за границу сработало с этой гражданкой. Рисковать своим отпуском гражданочка не стала и быстро оплатила не только 132128 рублей долга, но и исполнительский сбор.

Управление напоминает, что основанием для запрета выезда за границу может стать задолженность на сумму свыше 30 тысяч рублей. Если речь идёт о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, имущественного ущерба или морального вреда, причинённого преступлением, для вынесения постановления хватит и долга в 10 тысяч рублей.

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