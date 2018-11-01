Суд во Владивостоке подтвердил самые печальные слухи о депутате Милуше

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-01T07:24:20+03:00

Приморские депутаты не первый раз становятся фигурантами уголовных дел, иногда им даже приходится менять мандат на справку об освобождении

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Сообщение о задержании депутата приморского парламента, видного энергетика Виктора Милуша, пока не подтвердилось, но и опровергать его никто не спешит.

Ранее, напомним, стало известно, что исполнительного директора ПАО «ДЭК» Виктора Милуша, не первый срок заседающего в парламенте Приморского края, задержали в последний день октября.

Фактом остаётся то, что сегодня, 1 ноября, во Фрунзенский суд поступили документы на избрание меры пресечения в отношении Милуша Виктора Владимировича. Инкриминируемая уголовная статья — «присвоение или растрата».

По информации Фрунзенского районного суда, подтверждено, что Милушу вменяют в вину присвоение и растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Статья подразумевает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

При этом в пресс-службе ПАО «ДЭК», возглавляемого Милушем, смогли сообщить лишь то, что их шеф отдыхает в законном отпуске. Этим пресс-секретарь объяснила и то, что дозвониться до депутата Милуша его избиратели сейчас не могут.