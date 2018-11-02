2018-11-02T02:57:31+03:00
Происшествия

Родился в рубашке: житель Владивостока превратил свой универсал в груду металлолома

Мужчина только чудом остался в живых
Артём КАБАНКОВ
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Машина несколько раз ударилась о деревья. Фото: dps_vlМашина несколько раз ударилась о деревья. Фото: dps_vl
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Минувшим вечером в пригороде Владивостока произошла серьезная автомобильная авария. Недалеко от остановки «Академгородок» разбился универсал Toyota Mark II.

Иномарка на большой скорости ехала в сторону города. В какой-то момент водитель потерял управление – и машина на полном ходу улетела с дороги. «Марк» чудом не задел попутные автомобили; он врезался в бордюр – и кубарем покатился в кювет, ударяясь о деревья.

Универсал превратился в груду металлолома. По счастливому стечению обстоятельств, ни водитель, ни пассажир «Тойоты» особенно не пострадали. Они отделались ушибами, хотя при таких повреждениях автомобиля в это слабо верится. Оба горожанина, что называется, родились в рубашке.

Вот что осталось от "Марка". Фото: dps_vl

Вот что осталось от "Марка". Фото: dps_vl

Как утверждает сам водитель, у «Марка» сломалась рулевая колонка. Именно поэтому машину и улетела с трассы. Впрочем, так это или нет – сказать трудно. Как мы писали выше, скорость у автомобиля была очень высокая.

Владивостокцам действительно повезло. Очень часто аварии, произошедшие на большой скорости, заканчиваются трагично. «Комсомолка» писала о некоторых таких происшествиях. Так, в Надеждинском районе водитель Honda Insight, любивший погонять, врезался в припаркованную фуру. После столкновения с грузовиком легковушку вынесло на встречную пологу, где она врезалась с движущимся автомобилем Nissan X-TRAIL. Мужчина скончался на месте.

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