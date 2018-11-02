Десятки тонн сомнительной сайры обнаружили на приморском рыбокомбинате

СЕГОДНЯ 03:41 2018-11-02T03:41:11+03:00

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Больше 69 тонн мороженной сайры выявили госинспекторы Россельхознадзора по Приморью и полиция Большого Камня на рыбокомбинате в Шкотовском районе. Как сообщила пресс-служба ведомства, рыба хранилась там без ветеринарных сопроводительных документов.

Продукцию сомнительного качества изъяли и поместили на изолированное хранение. Собственнику рыбы теперь придётся ответить за нарушение правил перевозки, переработки и хранения продуктов животноводства. Ему грозит административный штраф. После рассмотрения дела, юрлицо сможет вернуть свой товар, если предоставит все необходимые документы на него.