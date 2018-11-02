Остров Попова избавится от самой депрессивной ёлки России

СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-02T08:01:39+03:00

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10 новых новогодних елей установят в разных районах Владивостока, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Новогодние красавицы уже находятся в краевом центре, их поставил коломенский завод. Буквально через пару недель рабочие приступят к установке главного атрибута любимого праздника. К 1 декабря работы уже завершатся.

По сообщению управления культуры, старые искусственные ели радовали горожан уже много лет и совсем истрепались. Обновить их решили ещё два года назад.

«Новенькие» появятся на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в микрорайоне Снеговая Падь, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое. Особо стоит отметить, что жители острова Попова также с нетерпением дожидаются свой зелёный новогодний подарок. До этого года там, по признанию многих, находилась самая депрессивная ёлка страны.

Такая ёлочка радовала жителей острова Попова.

Однако уже сейчас жители острова выбрали новое место для установки: по результатам опроса лидировал район дома № 14 по улице Бассейной.

На центральной площади Владивостока устанавливать ёлку также начнут в середине ноября.

Напомним, в этом году праздновать Новый год будут сразу на двух площадках. На площади Борцам за власть Советов развернётся ярмарка, а на набережной Спортивной гавани построят новогодний городок.