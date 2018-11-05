Сегодня во Владивостоке выпал первый снег

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-05T03:26:12+03:00

Дождь со снегом сегодня ожидаются во Владивостоке Фото: Иван ШИРМАНОВ

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Сегодня, 5 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, в южной половине местами небольшие осадки (снег, дождь со снегом). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3...-9°C, днем +2...+7°C. Об этом передаёт Примпогода.

Во Владивостоке облачно, ночью без осадков, в первой половине дня небольшие осадки (дождь со снегом). Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью +1...-1°C, днем +2...+4°C.

В Уссурийске облачно, во второй половине ночи и утром слабые осадки (мокрый снег) с вероятностью 40%. Ветер северный ночью умеренный до сильного, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +3...+5°C.

В Находке облачно, утром и в первой половине дня небольшие осадки (дождь со снегом) с вероятностью 70%. Ветер северный умереннный. Тмпература воздуха ночью +1...+3°C, днем +3..+5°C.