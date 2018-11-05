Вот и зима пришла: дороги Владивостока обработали противогололёдными реагентами
Дождь со снегом прошёл сегодня утром во Владивостоке. Чтобы не допустить обледенения на городских дорогах, спецтехника МП «Содержание городских территорий» заранее выехала на очистку трасс.
Как передаёт пресс-служба городской администрации, на уборку улиц задействовано отправлено около 80 единиц снегоуборочных машин. Сейчас техника находятся на местах дислокации в режиме готовности. Мастера МБУ «СГТ» мониторят ситуации во всех районах города.
Отметим, что в первую очередь реагентами была обработана объездная трасса Седанка – Патрокл, крутые спуски-подъемы на Ладыгина, Нейбута, Нерчинской, Юмашева, в районе фуникулера, Луговой – Светланской - Баляева, Жигура – Котельникова, на Народном проспекте, кольце Инструментального завода, Сабанеева и других.
На очитку пешеходных зон, лестниц и виадуков вышли дорожные рабочие.