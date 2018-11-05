2018-11-05T07:02:44+03:00
Общество

Вот и зима пришла: дороги Владивостока обработали противогололёдными реагентами

Спецтехника сейчас находится в режиме готовности
Максим АВЕРКИН
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Дождь со снегом прошёл сегодня утром во Владивостоке. Чтобы не допустить обледенения на городских дорогах, спецтехника МП «Содержание городских территорий» заранее выехала на очистку трасс.

Как передаёт пресс-служба городской администрации, на уборку улиц задействовано отправлено около 80 единиц снегоуборочных машин. Сейчас техника находятся на местах дислокации в режиме готовности. Мастера МБУ «СГТ» мониторят ситуации во всех районах города.

Отметим, что в первую очередь реагентами была обработана объездная трасса Седанка – Патрокл, крутые спуски-подъемы на Ладыгина, Нейбута, Нерчинской, Юмашева, в районе фуникулера, Луговой – Светланской - Баляева, Жигура – Котельникова, на Народном проспекте, кольце Инструментального завода, Сабанеева и других.

На очитку пешеходных зон, лестниц и виадуков вышли дорожные рабочие.

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