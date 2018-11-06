Суд разберётся с приморским производителем тортов и гамбургеров

СЕГОДНЯ 02:43 2018-11-06T02:43:57+03:00

Кроме того, что продукты хранились, как попало, у работников цеха не оказалось медицинских книжек. Фото: Владимир Панченко

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По жалобе одного из жителей Находки сотрудники Роспотребнадзора проверили цех по производству кондитерских изделий и другой пищевой продукции. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», торты «Праздничный», «Медовый» продаются во многих торговых точках города и пользуются большой популярностью среди местных жителей уже потому, что стоят максимум 300 рублей. Но оказалось, что цех работал в пристройке частного жилого дома с серьёзными нарушениями санитарного законодательства.

По словам проверяющих, производство тортов, а также пиццы, беляшей, пирожков, гамбургеров, чизбургеров, хот-догов организовано в доме по улице Горной в помещении, приспособленном под цех с гравийным полем. Условия хранения готовой продукции вполне могут вызвать инфекционные заболевания у потребителей. Мытьё, разделка мяса, птицы, овощей, приготовление теста и начинок, выпечка мучных изделий, изготовление тортов, обработка производственного инвентаря и оборудования проходит в одном помещении без выделения рабочих зон для подготовки сырьевых полуфабрикатов и готовой продукции.

- В этом кулинарном «цехе» нет необходимого пространства для обработки мяса, птицы, овощей, а при хранении пищевых продуктов не соблюдаются правила товарного соседства: сырьё и готовая продукция хранятся в холодильниках вместе. При этом мука и другие пищевые продукты, используемые для изготовления кулинарных изделий и тортов, хранятся в грязном помещении. К тому же готовая продукция - пицца, беляши, пирожки, гамбургеры, чизбургеры, хот-доги - предназначенная для отправки в торговую сеть, складируется в полиэтиленовые чёрные пакеты для мусора и картонные коробки из-под замороженного мяса, птицы и фруктов, - рассказал «КП»-Владивосток» главный специалист - эксперт территориального отдела краевого управления Роспотребнадзора в Находке Владимир Панченко.

Он добавил, что, кроме того, у работников цеха не оказалось медицинских книжек с отметками о прохождении осмотра.

Сейчас цех временно приостановил работу, а дальше решать его судьбу будет Находкинский городской суд, куда поступили материалы проверки.