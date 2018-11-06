2018-11-06T11:02:50+03:00
Общество

Хотел покататься, но врезался в джип: автоугонщику из Владивостока крупно не повезло

У мужчины не было даже водительских прав
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.tomsk.ru/news/view/100445Фото: http://www.tomsk.ru/news/view/100445
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Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, который несколько неудачно угнал чужой автомобиль. По версии следствия, однажды вечером будущий фигурант уголовного дела хорошо проводил время со своими товарищами на улице, попивая спиртное. Увидев, что некто оставил ключи в замке зажигания своего авто, включая музыку, он решил прокатиться. Решено, сделано. Угонщику не помешало даже отсутствие водительских прав.

Однако недолго музыка играла, недолго преступник рассекал на чужой машине: не справившись с управлением он врезался в дорогой джип. На месте ДТП его и задержали сотрудники ГИБДД.

Свою вину обвиняемый признал, дело направлено в суд.

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