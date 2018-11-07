В Приморье наступают осенние холода

СЕГОДНЯ 01:49 2018-11-07T01:49:44+03:00

Во Владивостоке воздух прогреется только до семи градусов

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Сегодня, 7 ноября, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +5...+10°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы около 0°C, днем +5...+7°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха в утренние часы -6...-8°C, днем +6...+8°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Тмпература воздуха в утренние часы около 0°C, днем +7..+9°C.