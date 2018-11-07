2018-11-07T01:49:44+03:00
Общество

В Приморье наступают осенние холода

Во Владивостоке воздух прогреется только до семи градусов
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: https://www.elle.ruФото: https://www.elle.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 ноября, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +5...+10°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы около 0°C, днем +5...+7°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха в утренние часы -6...-8°C, днем +6...+8°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Тмпература воздуха в утренние часы около 0°C, днем +7..+9°C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аптеках Приморья продавали опасное китайское лекарство от гипертонии
Медик из Приморья лечил несуществующие болезни, чтобы заработать лёгкие деньги
Пьяная молодёжь из Владивостока ответит за дебош около «Виски-бара»
Ищенко без вести пропал в Приморье
Приморцев ждут дождливые четверг с пятницей
В Приморье мужчина ушёл рыбачить на реку Киевка и не вернулся
Хотел покататься, но врезался в джип: автоугонщику из Владивостока крупно не повезло
Во Владивостоке появились автобусы, в которых можно согреться и зарядить телефон
В Находке сошли с рельсов пять грузовых вагонов
Во Владивостоке за один день угробили два «Марка»
В Приморье разбилась легковушка с пятью пассажирами
«Дверь синего цвета» открывается для российских школьников на три года вперед
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко встретился с коллективом АО «Восточный Порт»
Олег Кожемяко пообещал закрыть компании-стивидоры в Находке
Суд разберётся с приморским производителем тортов и гамбургеров
Из Ливадии стали увозить косаток и белух накануне прокурорской проверки